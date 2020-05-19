"Выдавайте мужчине по конфетке": Роза Сябитова сравнила женщин с кондитерским магазином

Роза Сябитова часто дает советы в социальных сетях. Сегодня она решила поговорить с подписчиками о том, как не стать женщиной из категории "приятного времяпровождения". Знаменитость отметила, что для этого нужно помнить о принципе кондитерского магазина и не разрешать мужчине сразу "съесть всё, что есть на полках". Роза Сябитова объяснила, что для начала необходимо плавно перейти от поцелуев к близости. Знаменитость добавила: "Если вы не умеете контролировать свои чувства, не удивляйтесь тому, что, оказавшись в одной постели после первого свидания, вы почувствуете себя неуверенной. Ведь теперь неизвестно, продолжатся ли ваши отношения".Роза Сябитова отметила, что женщины всех времён и народов хорошо знали, что если мужчина получит быстро все, что хочет, то девушка ему становится неинтересна. Подписчики полностью согласились с постом телеведущей и поблагодарили ее за совет.