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Седьмой сезон шоу «Танцы» станет последним

Телеканал ТНТ начал подготовку к съемкам седьмого сезона шоу «Танцы», который станет последним. Наставник Мигель разместил анонс в микроблоге Instagram.
Седьмой сезон шоу «Танцы» станет последним

«Ты можешь стать частью последнего сезона проекта. Жду тебя в своей команде. Приходи на кастинг в своем городе. Даты мы озвучим после снятия ограничений по борьбе с коронавирусом», - говорится в ролике.

Телезрители бурно отреагировали на закрытие популярного танцевального проекта. Ранее продюсеры не намекали, что отснимут последний сезон, поэтому для многих новость стала ударом. Для молодежи «Танцы» являлись лучшей передачей на ТВ России, поэтому никто не хочет с ней прощаться.

Мигель не назвал остальных членов жюри, которые будут работать с танцорами седьмого сезона. ТНТ слухи о закрытии проекта еще не прокомментировал.

Ранее хореограф рассказал о нападении в метро. Оказалось, его избили из-за цвета кожи.

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Культура / Важно
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 11:53

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