Яна Поплавская опубликовала архивное фото мамы-актрисы и любимой бабушки

В профиле Яны Поплавской на веб-платформе Instagram появилась необычная фотография. На изображении были запечатлены совсем еще молодые мама и бабушка актрисы. Знаменитость говорит, что ей очень не хватает родного человека, чей уход из жизни она восприняла довольно тяжело. К примеру, Поплавская часто звонила на номер бабушки и слушала длинные гудки, которые раздавались в пустой квартире. Звезда признается, что ей бы хотелось услышать голос покойной, таким образом избавившись от депрессии и скорби.Артистка также предалась воспоминаниям о маме, которая тоже работала в театре. Поплавской особенно запомнились наряды родительницы, которая выступала в коротких платьях и греческих сандалиях на длинной шнуровке. «Я помню ее такой, когда она играла на Таганке», - добавила знаменитость. Известно, что Яна Поплавская родилась в семье творческих работников: отец Евгений Васильевич работал журналистом, а мама впоследствии устроилась в театр Моссовета.