Эвелина Бледанс назвала причиной пристрастия к спиртному в День пионерии желание казаться «брутальной» девчонкой

«Уже не будучи пионеркой, но в этот праздничный день, я с друзьями впервые попробовала водку. Долгие годы этот крепкий напиток всегда был на всех моих торжествах. Мне хотелось казаться «брутальной» девчонкой», - вспомнила Бледанс.

Бледанс призналась, что в детстве считала День пионеров своим любимым праздником. В это время в Ялте становилось тепло, а по всему городу детям в красных галстуках раздавали бесплатные сладости.Фолловеры рассказали знаменитости о своем детстве. Для многих данный период связан с теплыми воспоминаниями. Хейтеры посчитали раскрытие подобных секретов неуместным и набросились на юмористку с критикой.Ранее Бледанс рассказала , что строго следовала режиму самоизоляции, но вскоре после возвращения к работе у нее начала подниматься температура.