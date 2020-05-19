Эвелина Бледанс назвала причиной пристрастия к спиртному в День пионерии желание казаться «брутальной» девчонкой
Эвелина Бледанс назвала поклонникам причину пристрастия к спиртному в юности в честь Дня пионеров. Архивный снимок ведущая опубликовала в микроблоге Instagram.
Бледанс призналась, что в детстве считала День пионеров своим любимым праздником. В это время в Ялте становилось тепло, а по всему городу детям в красных галстуках раздавали бесплатные сладости.
Фолловеры рассказали знаменитости о своем детстве. Для многих данный период связан с теплыми воспоминаниями. Хейтеры посчитали раскрытие подобных секретов неуместным и набросились на юмористку с критикой.
Ранее Бледанс рассказала, что строго следовала режиму самоизоляции, но вскоре после возвращения к работе у нее начала подниматься температура.
Бледанс призналась, что в детстве считала День пионеров своим любимым праздником. В это время в Ялте становилось тепло, а по всему городу детям в красных галстуках раздавали бесплатные сладости.
«Уже не будучи пионеркой, но в этот праздничный день, я с друзьями впервые попробовала водку. Долгие годы этот крепкий напиток всегда был на всех моих торжествах. Мне хотелось казаться «брутальной» девчонкой», - вспомнила Бледанс.
Фолловеры рассказали знаменитости о своем детстве. Для многих данный период связан с теплыми воспоминаниями. Хейтеры посчитали раскрытие подобных секретов неуместным и набросились на юмористку с критикой.
Ранее Бледанс рассказала, что строго следовала режиму самоизоляции, но вскоре после возвращения к работе у нее начала подниматься температура.