«Нужно ещё потерпеть»: Катя Жужа устала от беременности

Катя Жужа опубликовала черно-белую фотографию, сделанную до беременности. В комментарии девушка написала, что ей хотелось бы уже родить, но срок еще не подошел. Экс-ведущая «Дом-2» пожаловалась на сильную боль в спине и напомнила фанатам, что у нее грыжа в позвоночнике, а сейчас у нее большие нагрузки на ноги, из-за чего они тоже болят. Катя Жужа отметила, что малыш с каждым днём набирает вес, и от этого ей становится все тяжелее и тяжелее. Также она рассказала, что в начале беременности ее мучал токсикоз и перепады настроения.Потом экс-ведущая «Дом-2» чувствовала себя очень хорошо и даже не посещала врача. Сейчас у Кати Жужи перестали появляться отеки и остановилась прибавка в весе. Подписчики решили поддержать девушку и начали писать, как у них протекала беременность. Многие отметили, что в последний недели тоже чувствовали сильную усталость.