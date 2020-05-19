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В ФАР заявили об отсутствии требований о пропусках и масках в ПДД

Вице-президент ФАР Дмитрий Клевцов заявил, что в ПДД отсутствуют требования о пропусках, санитайзерах, ношении масок. Вопрос поднят из-за обращения профсоюза полиции Санкт-Петербурга и Ленобласти.
В ФАР заявили об отсутствии требований о пропусках и масках в ПДД

«Сегодня я ознакомился с текстом обращения. Полиция задумалась, как соблюдать регламент при отсутствии утвержденных правил. Мне возникшие противоречия не нравятся, ведь не дело, когда нет четких объяснений и описаний. До введения масочно-перчаточного режима мы говорили водителям, что в салоне своей машины средства индивидуальной защиты не нужны, но сейчас все изменилось», - пояснил автоэксперт.

Клевцов надеется, что в МВД подробно разъяснят всем сопричастным ведомствам и гражданам порядок привлечения к ответственности за нарушение карантинных мер и разграничат общественные и не общественные места. До этого момента людям нужно проявить понимание того, что все вводимые ограничения направлены на защиту от заражения, передает Nation News.

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 11:40

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