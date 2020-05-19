В ФАР заявили об отсутствии требований о пропусках и масках в ПДД

«Сегодня я ознакомился с текстом обращения. Полиция задумалась, как соблюдать регламент при отсутствии утвержденных правил. Мне возникшие противоречия не нравятся, ведь не дело, когда нет четких объяснений и описаний. До введения масочно-перчаточного режима мы говорили водителям, что в салоне своей машины средства индивидуальной защиты не нужны, но сейчас все изменилось», - пояснил автоэксперт.



