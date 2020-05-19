Беременная Анастасия Шубская на архивном видео показала стройную фигуру «100 кг тому назад»





В конце августа 2016 года Александр Овечкин и дочь актрисы Веры Глаголевой Анастасия Шубская официально оформили отношения, а свадьба состоялась спустя год в подмосковной Барвихе. В 2018 году у супругов родился первенец – сын Сергей. Теперь же пара готовится к рождению второго ребёнка и, как стало известно, снова ждут мальчика. Шубская сейчас находится на крайнем сроке беременности и, вероятно, скучает по стройной фигуре. В соцсети супруга хоккеиста предалась ностальгии, обнародовав небольшой архивный ролик, снятый в минувшем году. В кадре Анастасия Шубская демонстрирует стройные формы и идеальный пресс, в подписи к видео с юмором отметив, что такой она была примерно «100 кг назад».После рождения первого ребёнка Шубская очень быстро восстановила прежние формы и буквально спустя пару месяцев начала демонстрировать подписчикам в соцсети идеальную фигуру. Некоторые фолловеры считают, что и в этот раз жена хоккеиста сможет так же стремительно вернуть форму, показав отличный результат работы над телом.