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Беременная Анастасия Шубская на архивном видео показала стройную фигуру «100 кг тому назад»

Несколько месяцев назад стало известно о грядущем пополнении в семье хоккеиста Александра Овечкина. Недавно в разделе Stories аккаунта Instagram беременная супруга спортсмена Анастасия Шубская разместила архивное видео, похваставшись стройной фигурой, которая была у неё «100 кг тому назад».
Беременная Анастасия Шубская на архивном видео показала стройную фигуру «100 кг тому назад»

В конце августа 2016 года Александр Овечкин и дочь актрисы Веры Глаголевой Анастасия Шубская официально оформили отношения, а свадьба состоялась спустя год в подмосковной Барвихе. В 2018 году у супругов родился первенец – сын Сергей. Теперь же пара готовится к рождению второго ребёнка и, как стало известно, снова ждут мальчика. Шубская сейчас находится на крайнем сроке беременности и, вероятно, скучает по стройной фигуре. В соцсети супруга хоккеиста предалась ностальгии, обнародовав небольшой архивный ролик, снятый в минувшем году. В кадре Анастасия Шубская демонстрирует стройные формы и идеальный пресс, в подписи к видео с юмором отметив, что такой она была примерно «100 кг назад».

После рождения первого ребёнка Шубская очень быстро восстановила прежние формы и буквально спустя пару месяцев начала демонстрировать подписчикам в соцсети идеальную фигуру. Некоторые фолловеры считают, что и в этот раз жена хоккеиста сможет так же стремительно вернуть форму, показав отличный результат работы над телом.

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Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 12:38

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