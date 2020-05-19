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Кинологи рассказали, как избежать нападения бездомных собак

Представители российской кинологической федерации (РКФ) рассказали, каким образом можно обезопасить себя при встрече со стаей бездомных собак. Прежде всего, нужно постараться не заходить в те районы, где могут обитать бездомные животные, в особенности, вечером.

Более того, при обнаружении подобных собак нужно обратиться в органы местного самоуправления или государственную ветеринарную станцию, потребовав от них отлова животных и их дальнейшего помещения в приют. В большинстве случаев бездомный пес атакует человека, если тот «нарушит» границу его территории. Поэтому лучше проигнорировать такую стаю и не проявлять к ним интерес. Разумеется, нельзя убегать от собак или угрожать им, легче сохранить спокойствие, дабы животные также проигнорировали человека, отметили кинологи.

Если встреча всё-таки неминуема, то лучшим вариантом будет стать спиной к стене или к дереву. Таким образом, псы не смогут окружить человека. Эксперты советуют оставаться на месте несколько секунд, а дальше собаки начнут терять интерес к человеку. При покидании опасной зоны главное – не издавать громких звуков, а также не делать резких движений.

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Общество
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 11:14

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