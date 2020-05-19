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Илья Яббаров: «Влад Кадони согласился стать крестным отцом моей дочери от Анастасии Голд»

На шоу «Бородина против Бузовой» Илья Яббаров заявил, что Влад Кадони согласился стать крестным отцом его дочери от Анастасии Голд. При этом участник «Дом-2» сообщил, что его возлюбленная пока не беременна.
Илья Яббаров: «Влад Кадони согласился стать крестным отцом моей дочери от Анастасии Голд»

Илья Яббаров и Анастасия Голд постоянно выясняют отношения. Недавно пара рассталась, но очень быстро помирилась и забыла все обиды. Молодые люди решили принять участие в конкурсе «Свадьба на миллион» и намерены его выиграть. Сегодня в Сети появился фрагмент шоу «Бородина против Бузовой», в котором показали беседу Ильи Яббарова и ведущей Ольги Орловой. Участник «Дом-2» сообщил, что Влад Кадони согласился стать крестным отцом его дочери от Анастасии Голд.

Ведущая решила узнать, беременна ли возлюбленная Ильи Яббарова. Молодой человек ответил, что пока нет, но они очень хотят дочь. Сам Влад Кадони начал отрицать слова Ильи Яббарова и попросил его не торопиться с детьми. Ведущий отметил, что стать крестным отцом - это очень ответственный шаг, сначала нужно воспитать тех детей, которые уже есть у участника «Дом-2».

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:07

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