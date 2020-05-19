Магазин Epic Games Store начал возмещать деньги за уцененные игры





Новая инициатива от Epic Games Store приятно удивила геймеров: с недавних пор онлайн-магазин начал выдавать частичную компенсацию за покупку игры. Если пользователь приобрел тайтл, а он стал продаваться со скидкой, то ему вернут разницу в автоматическом режиме. Подобную информацию подтвердил Джошуа Боггс, разработчик студии MayDay. Также в приложении появилась функция возврата средств за игру, которая не понравилась покупателю.Юзер может вернуть продукт течение 14 дней с момента покупки, при условии что он провел в ней не дольше двух часов. Хотя Epic Games не будет интересоваться причинами возврата, злоупотребление этой функцией чревато блокировкой. Компания также объявила о сотрудничестве с цифровыми площадками Fanatical, Green Man Gaming и Genba Digital. Совершать покупки в них можно без дополнительного ключа активации — нужно лишь привязать главный аккаунт EGS.