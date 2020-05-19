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Магазин Epic Games Store начал возмещать деньги за уцененные игры

Руководство магазина Epic Games Store сообщает, что их приложение теперь возмещает деньги за уцененные игры. Обращаться в техподдержку не нужно, ведь возраст средств происходит автоматически.

Новая инициатива от Epic Games Store приятно удивила геймеров: с недавних пор онлайн-магазин начал выдавать частичную компенсацию за покупку игры. Если пользователь приобрел тайтл, а он стал продаваться со скидкой, то ему вернут разницу в автоматическом режиме. Подобную информацию подтвердил Джошуа Боггс, разработчик студии MayDay. Также в приложении появилась функция возврата средств за игру, которая не понравилась покупателю.

Юзер может вернуть продукт течение 14 дней с момента покупки, при условии что он провел в ней не дольше двух часов. Хотя Epic Games не будет интересоваться причинами возврата, злоупотребление этой функцией чревато блокировкой. Компания также объявила о сотрудничестве с цифровыми площадками Fanatical, Green Man Gaming и Genba Digital. Совершать покупки в них можно без дополнительного ключа активации — нужно лишь привязать главный аккаунт EGS.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:32

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