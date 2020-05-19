В США умер 30-летний актёр из фильма «Сумерки» Грегори Тайри Бойс
Сегодня, 19 мая, стало известно о смерти актёра из США Грегори Тайри Бойса. На момент кончины артисту, сыгравшему небольшую эпизодическую роль в саге о вампирах и оборотнях «Сумерки», было 30 лет.
Трупы Грегори Тайри Бойса и его 27-летней девушки обнаружили около недели назад в жилье актёра в Лас-Вегасе. На текущий момент информация о причинах смерти артиста, появлявшегося в одном из эпизодов фильма «Сумерки» в роли водителя грузового авто, едва на сбившего главную героиню Беллу, не сообщается. Изначально о смерти Тайри Бойса написало издание Variety, а позже эти данные подтвердили невадские коронеры.
За годы карьеры Грегори Тайри Бойс не приобрёл широкой известности. Зрителям актёр запомнился исполнение второстепенных персонажей в кинолентах и участием в съёмках видеоклипа американского исполнителя и автора песен Тревора Джексона.
Трупы Грегори Тайри Бойса и его 27-летней девушки обнаружили около недели назад в жилье актёра в Лас-Вегасе. На текущий момент информация о причинах смерти артиста, появлявшегося в одном из эпизодов фильма «Сумерки» в роли водителя грузового авто, едва на сбившего главную героиню Беллу, не сообщается. Изначально о смерти Тайри Бойса написало издание Variety, а позже эти данные подтвердили невадские коронеры.
За годы карьеры Грегори Тайри Бойс не приобрёл широкой известности. Зрителям актёр запомнился исполнение второстепенных персонажей в кинолентах и участием в съёмках видеоклипа американского исполнителя и автора песен Тревора Джексона.