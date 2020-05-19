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В США умер 30-летний актёр из фильма «Сумерки» Грегори Тайри Бойс

Сегодня, 19 мая, стало известно о смерти актёра из США Грегори Тайри Бойса. На момент кончины артисту, сыгравшему небольшую эпизодическую роль в саге о вампирах и оборотнях «Сумерки», было 30 лет.
В США умер 30-летний актёр из фильма «Сумерки» Грегори Тайри Бойс

Трупы Грегори Тайри Бойса и его 27-летней девушки обнаружили около недели назад в жилье актёра в Лас-Вегасе. На текущий момент информация о причинах смерти артиста, появлявшегося в одном из эпизодов фильма «Сумерки» в роли водителя грузового авто, едва на сбившего главную героиню Беллу, не сообщается. Изначально о смерти Тайри Бойса написало издание Variety, а позже эти данные подтвердили невадские коронеры.

За годы карьеры Грегори Тайри Бойс не приобрёл широкой известности. Зрителям актёр запомнился исполнение второстепенных персонажей в кинолентах и участием в съёмках видеоклипа американского исполнителя и автора песен Тревора Джексона.

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Культура / Важно
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 10:50

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