В США умер 30-летний актёр из фильма «Сумерки» Грегори Тайри Бойс





Трупы Грегори Тайри Бойса и его 27-летней девушки обнаружили около недели назад в жилье актёра в Лас-Вегасе. На текущий момент информация о причинах смерти артиста, появлявшегося в одном из эпизодов фильма «Сумерки» в роли водителя грузового авто, едва на сбившего главную героиню Беллу, не сообщается. Изначально о смерти Тайри Бойса написало издание Variety, а позже эти данные подтвердили невадские коронеры.За годы карьеры Грегори Тайри Бойс не приобрёл широкой известности. Зрителям актёр запомнился исполнение второстепенных персонажей в кинолентах и участием в съёмках видеоклипа американского исполнителя и автора песен Тревора Джексона.