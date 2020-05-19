Учёные выявили, что во время сна мозг способен блокировать информацию из внешнего мира





Для лучшего понимания защиты мозга от внешних факторов эксперты задействовали 18 человек, чтобы последить за их утренним сном в лабораторных условиях. Человек видит сновидения при быстрой фазе сна: мозг, находясь в состоянии бодрствования, показывает активность, сходную с той, когда он не спит. Тело обездвижено, но не полностью. В такой фазе иногда глаза не перестают двигаться.Для изучения взаимодействия мозга с окружающей средой во время фазы сновидения эксперты предложили спящим добровольцам слушать повествование на французском языке, которые смешаны с рандомным набором слов. При проверке ЭЭГ и техники машинного обучения учёные отметили, даже во сне мозг «отмечает» все происходящее вокруг. При этом во время лёгкого сна он больше запоминает значащую речь. Но она не воспринимается, когда человек двигает глазами при фазе быстрого сна. Специалисты пришли к выводу, что мозг во сне может фильтровать информацию из окружающей среды и самостоятельно управлять ею. Согласно утверждению группы экспертов, благодаря данному механизму мозг защищает фазу сновидений, необходимую для полноценного отдыха человеку.