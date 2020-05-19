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Nissan собирается остановить производство легендарного GT-R

Автопроизводители страдают от убытков из-за пандемии COVID-19, которая вынуждает их идти на крайние меры. Недавно стало известно, что компания Nissan собирается остановить производство легендарного GT-R.

Руководство Nissan активно работает над избавлением от расходов, которые не оправдываются в условиях кризиса. Концерн намеревается до 28 мая разработать план, который сохранит бренду более 2,8 млрд долларов. Эксперты не исключают, что производитель может временно отказаться от выпуска некоторых моделей. В особенной "опасности" находится GT-R, чья популярность заметно снизилась с начала пандемии. Аналогичная ситуация обстоит и с линейкой 370Z.

Также сообщается, что российские филиалы хотят сократить 450 сотрудников. В то же время отечественные предприятия выплатят им выходное пособие в шестикратном размере. Крайним выходом станет отказ от разработки перспективного пикапа Navara. Если меры не будут предприняты вовремя, убытки будут стремительно увеличиваться. Это приведет к еще более сложной финансовой обстановке и закончится полной остановкой производства.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:04

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