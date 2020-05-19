Бриллианты Юлии Началовой оказались у Анны Исаевой
Бриллианты и другие вещи, принадлежавшие покойной Юлии Началовой, оказались у ее «сестрички» Анны Исаевой. Воспоминаниями о певице PR-директор поделилась спустя больше года после ее скоропостижного ухода.
Началова часто приходит к Исаевой во сне, но она старается никому об этом не рассказывать. Родителям и дочери певицы Вере Алдониной ни к чему болезненные воспоминания. Помощница считает, что мысли об артистке ей навевают оставшиеся от нее вещи.
Исаева хранит у себя четыре дорогих кольца, подаренных Началовой при жизни. Особенно ей дорого украшение из белого золота, инкрустированное бриллиантами. Подобный аксессуар можно использовать в качестве кулона.
Исаева взяла на себя заботы по выпуску книги и сериала о певице. Она хотела оградить родных Началовой от лишних хлопот, но некоторые люди приняли ее бескорыстный поступок за желание заработать на смерти исполнительницы.
Началова часто приходит к Исаевой во сне, но она старается никому об этом не рассказывать. Родителям и дочери певицы Вере Алдониной ни к чему болезненные воспоминания. Помощница считает, что мысли об артистке ей навевают оставшиеся от нее вещи.
Исаева хранит у себя четыре дорогих кольца, подаренных Началовой при жизни. Особенно ей дорого украшение из белого золота, инкрустированное бриллиантами. Подобный аксессуар можно использовать в качестве кулона.
Исаева взяла на себя заботы по выпуску книги и сериала о певице. Она хотела оградить родных Началовой от лишних хлопот, но некоторые люди приняли ее бескорыстный поступок за желание заработать на смерти исполнительницы.