"Красивая, умная, добрая": Валерия и Алика Смехова поздравили дизайнера Эмму Салимову с 49-летием

Алика Смехова опубликовала совместную с Эммой Салимовой фотографию. В комментарии артистка поздравила подругу с днем рождения. Также знаменитость написала: "Помимо красоты, которую ты несёшь с собою в мир, ты сильная и смелая, небезразличная и справедливая". В конце своего поста Алика Смехова выразила уверенность, что одним из первых праздников после пандемии будет день рождения Эммы Салимовой. Также певица пообещала спеть вместе с именинницей.Валерия также показала фанатам совместный с Эммой Салимовой снимок. В комментарии к фото исполнительница назвала именинницу красивой, умной, доброй, прямолинейной, неравнодушной, мудрой и отметила, что рядом с ней всегда очень хорошо и тепло. Также Валерия написала: "Ты умеешь любить и дружить, ты очень нужна всем нам. Будь пожалуйста здорова и по-женски счастлива, а мы всегда рядом, ты знаешь". Пользователи Сети присоединились к поздравлениям и пожелали дизайнеру успеха и счастья.