В Сети рассказали, как получить доступ к скрытым функциям Microsoft Defender
Немногие пользователи знают, что Microsoft Defender хранит большое количество скрытых функций. В Сети рассказали, как получить доступ к расширенным возможностям встроенного антивируса Windows 10.
Специалисты говорят, что определенные настройки Microsoft Defender предоставляют очень гибкую кастомизацию системы безопасности ПК. Поэтому крайне важно найти доступ к этим функциям с помощью двух команд PowerShell: Get-MpPreference и Set-MpPreference. Использование подобных алгоритмов открывает длинный список. Здесь можно использовать Set-MpPreference для отключения Behavior Monitoring.
Есть и более легкий способ настроить скрытые возможности антивируса. К примеру, рекомендуется обратить внимание на инструмент ConfigureDefender, который является частью проекта Hard_Configurator. С его помощью можно легко управлять спрятанными функциями. Вышеназванная программа является графическим интерфейсом юзера, который получает возможность просматривать и настраивать Microsoft Defender. Инструкцию по эксплуатации можно найти на официальном сайте компании-разработчика.
Специалисты говорят, что определенные настройки Microsoft Defender предоставляют очень гибкую кастомизацию системы безопасности ПК. Поэтому крайне важно найти доступ к этим функциям с помощью двух команд PowerShell: Get-MpPreference и Set-MpPreference. Использование подобных алгоритмов открывает длинный список. Здесь можно использовать Set-MpPreference для отключения Behavior Monitoring.
Есть и более легкий способ настроить скрытые возможности антивируса. К примеру, рекомендуется обратить внимание на инструмент ConfigureDefender, который является частью проекта Hard_Configurator. С его помощью можно легко управлять спрятанными функциями. Вышеназванная программа является графическим интерфейсом юзера, который получает возможность просматривать и настраивать Microsoft Defender. Инструкцию по эксплуатации можно найти на официальном сайте компании-разработчика.
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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:54