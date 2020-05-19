Ученые рассказали о наступлении «солнечного минимума»





Земля находится в 24-м солнечном цикле. NASA допускало, что следующий виток начнется в апреле 2020 года, а значит человечество уже переживает «солнечный минимум» или достигнет его в ближайшие месяцы.Солнечный цикл основан на магнитном поле светила, которое переворачивается каждые 11 лет, а его северный и южный магнитные полюсы меняются местами. Неизвестно, что движет этими процессами - последние исследования показывают, что это связано с выравниванием планет. Магнитное поле Солнца контролирует его активность, поэтому солнечные пятна, выбросы корональной массы и вспышки ученые замечают по мере их активности. Во время минимума не стоит ждать ее роста.Солнечные циклы обычно не заметны на Земле. Люди могут видеть более яркое полярное сияние во время «солнечного максимума», поскольку оно генерируется активностью звезды. Происходящие процессы влияют на радиосвязь и навигационные спутники.В «солнечном минимуме» ультрафиолетовое излучение уменьшается, но эффект этого прежде всего поражает стратосферу и большие высоты. Это приводит к тому, что атмосфера Земли немного уменьшается, что снижает сопротивление спутников. Защита от космической радиации начинает падать, но процесс не отражается на людях и их привычном образе жизни.