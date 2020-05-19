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Apple вскоре может представить новую недорогую колонку HomePod

Американский технологический гигант Apple в ближайшие месяцы может представить новую недорогую колонку HomePod. Сетевые источники предполагают, что презентация устройства пройдёт в июне в рамках онлайн-конференции WWDC 2020.
Apple вскоре может представить новую недорогую колонку HomePod

В последнее время инсайдеры не раз рассказывали о том, что Apple занимается разработкой новой колонки HomePod, которая придёт на смену актуальной на данный момент версии. Предполагается, что новинка будет недорогой, но соответствующей современным стандартам. Теперь же источники нашли косвенное подтверждение скорой премьеры очередной модели колонки. Так, актуальная версия, оценённая на старте продаж почти в 350 долларов, сейчас на официальном интернет-портале производителя доступна за 299 долларов, а в некоторых онлайн-магазинах колонку можно купить ещё дешевле.

К тому же сотрудники компании Apple могут сейчас приобрести HomePod с 50-процентной скидкой. Причём возможна покупка сразу 10 устройств, хотя до недавних пор больше 2-х штук одному покупателю не давали. Эксперты говорят, что производитель таким образом пытается распродать имеющиеся запасы, так как впереди грядёт премьера новинки.

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Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 10:30

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