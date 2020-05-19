В 2020 году в продаже появятся премиальные самокаты Ducati
Итальянский бренд Ducati, известный по производству мотоциклов, решил выпустить складные электрические самокаты под названием Urban e-Mobility. При этом, компания предоставит только имя, а производство будет налажено фирмой MT Distribution.
В 2020 году бренд намерен представить хотя бы 7 моделей электрических самокатов, а также велосипедов. Помимо городской версии будет выпущена и особая модификация для поклонников экстремального отдыха – так называемые внедорожные велосипеды и самокаты. Ducati Scrambler Cross-E станет первой моделью, дебютирующей на рынке: она получит широкие колёса, а аккумуляторную батарею на 375 Вт*ч, питающую электродвигатель на 0,7 лошадиных сил. Полного заряда аккумулятора должно хватить примерно на 35 километров пути.
Следующая модель под названием Pro II будет иметь не такие мощные характеристики, а максимальный пробег составит до 30 километров. О цене данных самокатов информации пока не предоставлено. Что касается официальной презентации, то она состоится в июле или в августе.
В 2020 году бренд намерен представить хотя бы 7 моделей электрических самокатов, а также велосипедов. Помимо городской версии будет выпущена и особая модификация для поклонников экстремального отдыха – так называемые внедорожные велосипеды и самокаты. Ducati Scrambler Cross-E станет первой моделью, дебютирующей на рынке: она получит широкие колёса, а аккумуляторную батарею на 375 Вт*ч, питающую электродвигатель на 0,7 лошадиных сил. Полного заряда аккумулятора должно хватить примерно на 35 километров пути.
Следующая модель под названием Pro II будет иметь не такие мощные характеристики, а максимальный пробег составит до 30 километров. О цене данных самокатов информации пока не предоставлено. Что касается официальной презентации, то она состоится в июле или в августе.
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 13:02