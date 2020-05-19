В России на программу льготного кредитования бизнеса направят 5,5 млрд рублей
В России на запуск льготной программы кредитования бизнеса выделили 5,5 млрд рублей. Распоряжение о выплате компенсаций банкам, недополучившим доход, подписал глава кабмина Михаил Мишустин.
Льготный кредит выдается по ставке 2% годовых. Его максимальная сумма зависит от МРОТ умноженного на число работников и число месяцев. Взятые у банка средства можно в первую очередь пустить на выплату зарплат, а уже потом – на компенсацию понесенных во время пандемии расходов.
Власти готовы помогать бизнесу, поэтому полностью спишут всю ссуду компаниям, сумевшим сохранить 90% штата. Если на работе останутся 80% сотрудников, то размер компенсации составит 50%. Рассчитаться с долгами предпринимателям и социально ориентированным НКО нужно до 1 апреля 2021 года, передает «ГлобалМСК.ру».
Льготный кредит выдается по ставке 2% годовых. Его максимальная сумма зависит от МРОТ умноженного на число работников и число месяцев. Взятые у банка средства можно в первую очередь пустить на выплату зарплат, а уже потом – на компенсацию понесенных во время пандемии расходов.
Власти готовы помогать бизнесу, поэтому полностью спишут всю ссуду компаниям, сумевшим сохранить 90% штата. Если на работе останутся 80% сотрудников, то размер компенсации составит 50%. Рассчитаться с долгами предпринимателям и социально ориентированным НКО нужно до 1 апреля 2021 года, передает «ГлобалМСК.ру».
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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 13:18