Valve объявила о начале закрытого бета-теста Artifact 2.0





Некоторые пользователи сервиса Steam сообщают, что они получили приглашение от Valve поучаствовать в бета-тесте Artifact 2.0. В приоритете у компании остаются геймеры, которые оформили предзаказ на эту игру в апреле. Подобную информацию подтвердили и в официальном блоге студии. Известно, что альфа-тестирование оказалось слишком коротким, поэтому разработчики намерены приобщить большое количество людей до конца следующей недели.Разработчик советует набраться терпения и немного подождать, поскольку инвайты в группах будут раздавать в рамках лотереи. А вот счастливчикам из первой группы удастся испробовать карточную игру уже 25 мая. На этой стадии разработки будут доступны лишь некоторые режимы игры, которые не включают обучение, турнир и драфт. В дальнейшем компания обещает открыть свободный доступ к тайтлу, но с точной датой руководство пока не определилось.