«У меня их уже 30!»: Ольга Бузова «отчитала» Давида Манукяна за подаренного плюшевого медведя
«Поющая ведущая» Ольга Бузова с новым возлюбленным, блогером Давидом Манукяном, записала очередное шуточное видео. Певица «отчитала» своего избранника, пытавшегося подарить ей плюшевого медведя, сказав, что у неё таких игрушек уже накопилось 30 штук.
Ольга Бузова и Давид Манукян продолжают соблюдать рекомендованный режим самоизоляции, но даже в этот период не забывают о свои поклонниках и регулярно радуют их в соцсети «смешными экспромтами». В недавнем видео возлюбленный пытался подарить певице очередной презент, но она ему оказалась совсем не рада. Бузова с возмущением говорит, что стоило бы подарить ей плюшевого единорога, а не медведя, так как последних у неё уже 30, а вот мифических животных «всего» 29 штук.
Многие подписчики певицы остались в восторге от ролика, говоря, что Бузовой с идеальной точностью удалось передать их собственную реакцию на нежеланные подарки и со стороны смотреть на неё оказалось очень смешно.
Ольга Бузова и Давид Манукян продолжают соблюдать рекомендованный режим самоизоляции, но даже в этот период не забывают о свои поклонниках и регулярно радуют их в соцсети «смешными экспромтами». В недавнем видео возлюбленный пытался подарить певице очередной презент, но она ему оказалась совсем не рада. Бузова с возмущением говорит, что стоило бы подарить ей плюшевого единорога, а не медведя, так как последних у неё уже 30, а вот мифических животных «всего» 29 штук.
Многие подписчики певицы остались в восторге от ролика, говоря, что Бузовой с идеальной точностью удалось передать их собственную реакцию на нежеланные подарки и со стороны смотреть на неё оказалось очень смешно.