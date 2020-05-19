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Бородина высмеяла Боню за рассуждения о коронавирусе и «глаза какающей мышки»

В своем микроблоге Instagram ведущая «Дома-2» Ксения Бородина раскритиковала многочисленных блогеров, которые сеют панику среди населения, так как не верят в существование COVID–19. Звезда высмеяла Викторию Боню за это и отметила, что у нее «глаза какающей в дупле мышки», когда рассуждает о коронавирусе.
Бородина высмеяла Боню за рассуждения о коронавирусе и «глаза какающей мышки»

Ксению Бородину возмужает тот факт, что блогеры, не имеющие специального медицинского образования, раздают советы подписчикам по поводу серьезных заболеваний. Некоторые онкобольные даже бросают химиотерапию ради сомнительного сыроедения, проповедуемого псевдоэкспертами в Сети. В разгар пандемии коронавируса таких «шарлатанов» стало намного больше, поэтому 37-летняя ведущая предостерегает поклонников быть осторожными. Она не понимает экс-участницу реалити-шоу, которая размышляет о коронавирусной инфекции как о выдумке властей ради чипирования населения. Ведущая «Дома-2» возмущена предложениями от таких блогеров, как Виктория Боня, пойти в больницу и обнять человека, у которого диагностировали COVID–19.

Фолловеры поддержали Ксению Бородину и отметили, что бывшая участница телестройки считает симптомы коронавируса последствиями излучения 5G-вышек. В комментариях телеведущая отметила, что главное в случае Виктории Бони «сделать глаза мышки, какающей в дупле, и умный вид». Подписчики оценили иронию ведущей и полностью поддержали высказанную ею позицию.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 10:35

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