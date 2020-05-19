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Анатолий Чубайс сравнил нефтяной рынок с «дохлой лошадью»

Анатолий Чубайс, прославившийся своими оригинальными политическими взглядами, сравнил современный нефтяной рынок со «сдохшей лошадью», с которой России пора слезть. Глава «Роснано» прокомментировал зависимость страны от стоимости барреля в интервью для издания Forbes.
Анатолий Чубайс сравнил нефтяной рынок с «дохлой лошадью»

Чубайс предполагает, что нефть в этом году останется на уровне 40 долларов за бочку, а значит получать прибыль с реализации сырья не получится. При формировании бюджета цена отсечения была определена на уровне 42,4 доллара, то есть казна рискует недополучить часть запланированных доходов.

Последние 15 лет Чубайс часто слышит, что пора «слезать с нефтяной иглы». Слова не переходят в действия, поскольку до сих пор энергоресурсы составляют 60% экспорта, 40% казны и 20% ВВП. Для предотвращения кризиса власти должны взять курс на развитие инновационной экономики.

Антон Силуанов, возглавляющий Минфин, согласен, что бюджетное правило придется менять, но конкретные данные не назвал.

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Экономика / Главные новости
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 10:08

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