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Названы пары из «Дом-2», принимающие участие в конкурсе «Свадьба на миллион»

Скоро на шоу «Дом-2» начинается долгожданный конкурс «Свадьба на миллион». В Сети уже появился список пар, принимающих участие в данном соревновании.
Названы пары из «Дом-2», принимающие участие в конкурсе «Свадьба на миллион»

Уже через несколько недель самые красивые и крепкие пары проекта «Дом-2» начнут бороться за миллион рублей и свадьбу своей мечты. Сегодня в Сети появились имена участников, которые не просто вошли в список, а стали фаворитами в конкурсе «Свадьба на миллион» - это Ангелина Монах и Степан Меньщиков, Екатерина Богданова и Николай Должанский, Ирина Пингвинова и Дмитрий Чайков, Анна Левченко и Валерий Блюменкранц, Анастасия Голд и Илья Яббаров, Захар Саленко и Яна Шафеева, а также Никита Рудаков и Алина Галимова.

Зрители «Дом-2» уже определились, за кого они будут болеть. Многие считают, что конкурс «Свадьба на миллион» в текущем году будет самым интересным за все его существование. Но хейтеры реалити-шоу пишут, что победителей давно определили организаторы проекта и данные соревнования являются нечестными.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:25

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