Самолеты ВКС России получат новую технику для обнаружения ракет





На вооружение Воздушно-космических сил РФ в 2021 году поступят два «летающих радара»: российские инженеры намереваются модернизировать А-50, используемые для радиолокации. Эксперты говорят, что конструкторское бюро примет во внимание опыт боевого дежурства в Сирии. В частности, следует ожидать обновленный радиолокатор, а также усовершенствованные системы управления и связи, которые позволят фиксировать вражеские крылатые ракеты.По словам генерал-лейтенанта запаса Айтеча Бижева, А-50 могут стать более устойчивыми к помехам, которые генерируют станции РЭБ. Военный специалист говорит, что подобные самолеты ДРЛО станут особенно эффективными в работе с истребителями МиГ-31. Перехватчики позволят быстро «закрыть» для противника большие районы, а сам А-50 сможет засекать боеголовки в режиме реального времени. На данный момент в распоряжении ВКС находится шесть модернизированных ЛА.