Учёные выявили, что диета на основе овощей и фруктов очень полезна для гипертоников





Американские врачи рекомендуют диету DASH, также как и средиземноморскую и вегетарианскую. Данный режим питания богат овощами, фруктами, мясом, обезжиренными молочными продуктами, рыбой, птицей, орехами, бобовыми. Однако эта диета исключает употребление сахара, хот-догов, гамбургеров и другой еды, которая в своём составе содержит больше количество калорий и негативно воздействует на кровеносные сосуды. В 2018 году в США данный режим питания признали лучшим.Эксперты в ходе нового исследования задействовали 326 человек с заболеванием сердца. Участников разделили на группы: одни соблюдали традиционный режим питания, в котором преобладали сладости, газированная вода и жирная пища, а другие использовали в рационе продукты согласно диеты DASH. Спустя два месяца добровольцы исследования сдали анализы. В результате удалось выяснить, что у второй группы было выявлено меньше очагов воспаления в плазме крови, способствующих возникновению заболеваний сердца и повышению АД. Научные специалисты объясняют положительный эффект тем, что в состав продуктов, которые использовались при соблюдении диеты DASH, входит калий, магний, натрий и клетчатка. Эксперты рекомендуют включить в рацион растительную пищу для лечения гипертонии и других заболеваний сердца.