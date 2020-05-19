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Учёные выявили, что диета на основе овощей и фруктов очень полезна для гипертоников

Учёные медицинского центра Beth Israel Deaconess в Бостоне (США) сравнили диету DASH с рационом на основе овощей и фруктов. В результате исследования эксперты выявили самый полезный для гипертоников продуктовый набор.

Американские врачи рекомендуют диету DASH, также как и средиземноморскую и вегетарианскую. Данный режим питания богат овощами, фруктами, мясом, обезжиренными молочными продуктами, рыбой, птицей, орехами, бобовыми. Однако эта диета исключает употребление сахара, хот-догов, гамбургеров и другой еды, которая в своём составе содержит больше количество калорий и негативно воздействует на кровеносные сосуды. В 2018 году в США данный режим питания признали лучшим.

Эксперты в ходе нового исследования задействовали 326 человек с заболеванием сердца. Участников разделили на группы: одни соблюдали традиционный режим питания, в котором преобладали сладости, газированная вода и жирная пища, а другие использовали в рационе продукты согласно диеты DASH. Спустя два месяца добровольцы исследования сдали анализы. В результате удалось выяснить, что у второй группы было выявлено меньше очагов воспаления в плазме крови, способствующих возникновению заболеваний сердца и повышению АД. Научные специалисты объясняют положительный эффект тем, что в состав продуктов, которые использовались при соблюдении диеты DASH, входит калий, магний, натрий и клетчатка. Эксперты рекомендуют включить в рацион растительную пищу для лечения гипертонии и других заболеваний сердца.

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Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 10:23

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