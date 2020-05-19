TikTok направит более 20 млн рублей на борьбу с коронавирусом в России

«В это неблагоприятное время мы хотим взять на себя часть ответственности за людей, оставшихся дома ради победы над пандемией. Мы решили выделить деньги на закупку СИЗ, которых не хватает медикам, а также готовы оказывать информационную поддержку», - говорится на сайте TikTok.



