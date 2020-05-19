TikTok направит более 20 млн рублей на борьбу с коронавирусом в России
TikTok пожертвует более 20 млн рублей на мероприятия по борьбе с коронавирусом в России. Денежные средства передаются движению «Волонтеры-медики».
Сервис коротких видео объявил также челлендж #спасибомедикам. В рамках акции планируется собрать около 5 млн рублей для поддержки работников здравоохранения, рискующих своими жизнями ради спасения коронавирусных пациентов.
Ранее сообщалось, что за время самоизоляции приложение TikTok скачали больше 2 млрд раз. Сервис стал популярен в Индии, США, Китае.
«В это неблагоприятное время мы хотим взять на себя часть ответственности за людей, оставшихся дома ради победы над пандемией. Мы решили выделить деньги на закупку СИЗ, которых не хватает медикам, а также готовы оказывать информационную поддержку», - говорится на сайте TikTok.
Сервис коротких видео объявил также челлендж #спасибомедикам. В рамках акции планируется собрать около 5 млн рублей для поддержки работников здравоохранения, рискующих своими жизнями ради спасения коронавирусных пациентов.
Ранее сообщалось, что за время самоизоляции приложение TikTok скачали больше 2 млрд раз. Сервис стал популярен в Индии, США, Китае.
Технологии
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 10:14