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TikTok направит более 20 млн рублей на борьбу с коронавирусом в России

TikTok пожертвует более 20 млн рублей на мероприятия по борьбе с коронавирусом в России. Денежные средства передаются движению «Волонтеры-медики».
TikTok направит более 20 млн рублей на борьбу с коронавирусом в России

«В это неблагоприятное время мы хотим взять на себя часть ответственности за людей, оставшихся дома ради победы над пандемией. Мы решили выделить деньги на закупку СИЗ, которых не хватает медикам, а также готовы оказывать информационную поддержку», - говорится на сайте TikTok.

Сервис коротких видео объявил также челлендж #спасибомедикам. В рамках акции планируется собрать около 5 млн рублей для поддержки работников здравоохранения, рискующих своими жизнями ради спасения коронавирусных пациентов.

Ранее сообщалось, что за время самоизоляции приложение TikTok скачали больше 2 млрд раз. Сервис стал популярен в Индии, США, Китае.

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 10:14

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