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Звезда сериала "Друзья" Мэттью Перри занялся поисками новой любви в Сети

Хотя Мэттью Перри и Молли Хервиц расстались лишь в начале мая, голливудский актер решил наладить личную жизнь. Звезда сериала "Друзья" занялся поисками новой любви в Сети.
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Многие пользователи Сети удивились новостям о том, что Меттью Перри зарегистрировался в приложении для онлайн-знакомств Raya. После разрыва с 28-летней Молли Хервиц 50-летний артист не впал в депрессию, а наоборот - начал искать новую спутницу жизни. По словам инсайдеров,у актёра уже завязалось несколько многообещающих переписок. Стоит отметить, что нездоровый внешний вид у актера появился именно после того, как он начал встречаться с собственным менеджером.

Хервиц позднее объяснила, что не может помочь звезде сериала "Друзья", который был близок к срыву в своей многолетней борьбе с наркозависимостью. Известно, что Перри за все время романов так и не решился завести семью. Близкие друзья знаменитости говорят, что он был тайно и безответно влюблен в свою коллегу Кортни Кокс на протяжении многих лет. Теперь поклонники желают голливудскому холостяку встретить достойную пассию.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:10

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