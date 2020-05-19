Звезда сериала "Друзья" Мэттью Перри занялся поисками новой любви в Сети





center][/center]Многие пользователи Сети удивились новостям о том, что Меттью Перри зарегистрировался в приложении для онлайн-знакомств Raya. После разрыва с 28-летней Молли Хервиц 50-летний артист не впал в депрессию, а наоборот - начал искать новую спутницу жизни. По словам инсайдеров,у актёра уже завязалось несколько многообещающих переписок. Стоит отметить, что нездоровый внешний вид у актера появился именно после того, как он начал встречаться с собственным менеджером.Хервиц позднее объяснила, что не может помочь звезде сериала "Друзья", который был близок к срыву в своей многолетней борьбе с наркозависимостью. Известно, что Перри за все время романов так и не решился завести семью. Близкие друзья знаменитости говорят, что он был тайно и безответно влюблен в свою коллегу Кортни Кокс на протяжении многих лет. Теперь поклонники желают голливудскому холостяку встретить достойную пассию.