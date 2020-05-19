Первое слушание по делу о разводе Джигана и Оксаны Самойловой назначено на 15 июня
Несколько недель назад супруга рэп-исполнителя Дениса Устименко-Вайнштейна, более известного как Джиган, сообщила в соцсети о грядущем разводе. Недавно стало известно о назначенном на 15 июня первом слушании по делу рэпера и бизнесвумен.
До февраля этого года семья Джигана и Оксаны Самойловой считалась одной из самых крепких и счастливых в отечественном шоу-бизнесе. Однако после рождения четвёртого ребёнка, сына Давида, рэпер начал вести себя неадекватно и даже проходил курс лечения в рехабе. После этого Самойлова призналась, что приняла решение расстаться с мужем после 10 лет брака. Некоторые интернет-пользователи сомневались в том, что пара действительно рассталась, и просто пиарится. Однако развод, скорее всего, состоится, так как на интернет-портале Головинского суда столицы появилась информация о слушании 15 июня по делу Джигана и Самойловой. Сообщается, что заседание назначено на 12:30.
Между тем несколько дней назад Джиган в разделе Stories аккаунта Instagram публиковал ролики, снятые на даче. Рэпер показывал игры с дочерьми, а чуть позже публиковал фото с сыном. Многие поклонники предполагали, что Оксана Самойлова простила супруга, и семья воссоединилась, но, похоже, что расставания избежать всё же не удастся, пишет New Inform.
До февраля этого года семья Джигана и Оксаны Самойловой считалась одной из самых крепких и счастливых в отечественном шоу-бизнесе. Однако после рождения четвёртого ребёнка, сына Давида, рэпер начал вести себя неадекватно и даже проходил курс лечения в рехабе. После этого Самойлова призналась, что приняла решение расстаться с мужем после 10 лет брака. Некоторые интернет-пользователи сомневались в том, что пара действительно рассталась, и просто пиарится. Однако развод, скорее всего, состоится, так как на интернет-портале Головинского суда столицы появилась информация о слушании 15 июня по делу Джигана и Самойловой. Сообщается, что заседание назначено на 12:30.
Между тем несколько дней назад Джиган в разделе Stories аккаунта Instagram публиковал ролики, снятые на даче. Рэпер показывал игры с дочерьми, а чуть позже публиковал фото с сыном. Многие поклонники предполагали, что Оксана Самойлова простила супруга, и семья воссоединилась, но, похоже, что расставания избежать всё же не удастся, пишет New Inform.