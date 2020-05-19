Американские ученые предсказали катастрофичный уровень смертности от COVID-19





В издании Health Affairs ученые говорят о необходимости принятия решительных мер, направленных на борьбу с коронавирусной инфекцией. В случае, если США и другие страны мира этого не сделают, число летальных исходов из-за COVID-19 будет катастрофично. Согласно американской статистике, уровень смертности от коронавируса составляет 1,3%, а от сезонного гриппа – всего 0,1%.Согласно прогнозам исследователей, к концу текущего года в США будут заражены COVID-19 около 35 миллионов человек, из которых скончаются примерно 500 тысяч пациентов. Эти данные основаны на показателях, которые были во время эпидемии гриппа в прошлом осенне-зимнем сезоне. Однако новая коронавирусная инфекция передается намного быстрее, чем грипп. Если говорить об оптимистичном прогнозе, то заболеют примерно 20% американцев. При этом число летальных исходов может варьироваться от 350 тысяч до 1,2 миллиона случаев.