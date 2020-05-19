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Американские ученые предсказали катастрофичный уровень смертности от COVID-19

Американские ученые, которые работают в Вашингтонском университете, предсказали катастрофический уровень смертности от COVID-19. По их словам, вирус представляет большую опасность, чем последствия сезонного гриппа.
Американские ученые предсказали катастрофичный уровень смертности от COVID-19

В издании Health Affairs ученые говорят о необходимости принятия решительных мер, направленных на борьбу с коронавирусной инфекцией. В случае, если США и другие страны мира этого не сделают, число летальных исходов из-за COVID-19 будет катастрофично. Согласно американской статистике, уровень смертности от коронавируса составляет 1,3%, а от сезонного гриппа – всего 0,1%.

Согласно прогнозам исследователей, к концу текущего года в США будут заражены COVID-19 около 35 миллионов человек, из которых скончаются примерно 500 тысяч пациентов. Эти данные основаны на показателях, которые были во время эпидемии гриппа в прошлом осенне-зимнем сезоне. Однако новая коронавирусная инфекция передается намного быстрее, чем грипп. Если говорить об оптимистичном прогнозе, то заболеют примерно 20% американцев. При этом число летальных исходов может варьироваться от 350 тысяч до 1,2 миллиона случаев.

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Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 10:07

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