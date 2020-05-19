Директор музея Тавриды рассказал о суде с Украиной из-за скифского золота из Крыма
Музей Таврида судится с Украиной из-за скифского золота из Крыма. Ситуацию в ходе онлайн-конференции прокомментировал историк Андрей Мальгин.
В сентябре прошлого года апелляционный суд Амстердама не стал принимать решение о передаче золота Украине. Оказалось, объекты культурного наследия, находящиеся в собственности другой страны, не попадают под правовые вопросы, которые могут решаться судом Нидерландов. Киев, в свою очередь, подал апелляцию и обвинил судью в предвзятом отношении.
Новое слушание запланировали на весну, но распространившийся по миру коронавирус заставил стороны отложить заседание на неопределенный срок. Для решения вопроса, по мнению Мальгина, потребуется много времени. Украинская сторона это тоже осознает, передает «ПолитЭксперт».
В сентябре прошлого года апелляционный суд Амстердама не стал принимать решение о передаче золота Украине. Оказалось, объекты культурного наследия, находящиеся в собственности другой страны, не попадают под правовые вопросы, которые могут решаться судом Нидерландов. Киев, в свою очередь, подал апелляцию и обвинил судью в предвзятом отношении.
Новое слушание запланировали на весну, но распространившийся по миру коронавирус заставил стороны отложить заседание на неопределенный срок. Для решения вопроса, по мнению Мальгина, потребуется много времени. Украинская сторона это тоже осознает, передает «ПолитЭксперт».
Политика
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 10:00