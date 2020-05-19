Японские ученые: Прием снотворных при недугах сердца несет смертельную опасность
Новое исследование японских ученых показало, что прием снотворных при недугах сердца несет смертельную опасность. По словам экспертов, подобные препараты увеличивают риск летального исхода в 8 раз.
Как сообщают японские специалисты из Медицинского центра Ямате, снотворные средства помимо улучшения качества ночного отдыха также способствуют развитию сердечных патологий. Пациенты с заболеваниями сосудов умирают или госпитализируются в течение полугода с момента приема в восемь раз чаще, по сравнению с теми, кто засыпает естественным образом. К подобным выводам ученые пришли после исследования, проводившегося с 2011 по 2013 год.
В эксперименте принимали участие 11 больных, которые имели сохраненную фракцию выброса. Оказалось, что количество крови у них соответствует нормальному уровню, но воздействие снотворных медикаментов снижало этот показатель. Поэтому рекомендуется использовать физиотерапию в качестве средства борьбы с бессонницей. Согласно статистической информации, в России проживает более 1 млн жителей, страдающих от сердечной недостаточности, что делает новые сведения крайне актуальными.
Как сообщают японские специалисты из Медицинского центра Ямате, снотворные средства помимо улучшения качества ночного отдыха также способствуют развитию сердечных патологий. Пациенты с заболеваниями сосудов умирают или госпитализируются в течение полугода с момента приема в восемь раз чаще, по сравнению с теми, кто засыпает естественным образом. К подобным выводам ученые пришли после исследования, проводившегося с 2011 по 2013 год.
В эксперименте принимали участие 11 больных, которые имели сохраненную фракцию выброса. Оказалось, что количество крови у них соответствует нормальному уровню, но воздействие снотворных медикаментов снижало этот показатель. Поэтому рекомендуется использовать физиотерапию в качестве средства борьбы с бессонницей. Согласно статистической информации, в России проживает более 1 млн жителей, страдающих от сердечной недостаточности, что делает новые сведения крайне актуальными.
Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 09:55