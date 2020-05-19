Японские ученые: Прием снотворных при недугах сердца несет смертельную опасность





Как сообщают японские специалисты из Медицинского центра Ямате, снотворные средства помимо улучшения качества ночного отдыха также способствуют развитию сердечных патологий. Пациенты с заболеваниями сосудов умирают или госпитализируются в течение полугода с момента приема в восемь раз чаще, по сравнению с теми, кто засыпает естественным образом. К подобным выводам ученые пришли после исследования, проводившегося с 2011 по 2013 год.В эксперименте принимали участие 11 больных, которые имели сохраненную фракцию выброса. Оказалось, что количество крови у них соответствует нормальному уровню, но воздействие снотворных медикаментов снижало этот показатель. Поэтому рекомендуется использовать физиотерапию в качестве средства борьбы с бессонницей. Согласно статистической информации, в России проживает более 1 млн жителей, страдающих от сердечной недостаточности, что делает новые сведения крайне актуальными.