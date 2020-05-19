Станислав Садальский огорчен, что друзья все время просят у него деньги

Станислав Садальский опубликовал фотографию, сделанную у него дома. В комментарии артист вспомнил русскую поговорку: "Не имей сто рублей, а имей сто друзей". Также знаменитость рассказал, что сейчас, когда у него нет заработка, друзья постоянно просят у него деньги в долг. Такое поведение знакомых очень огорчает актера. Станислав Садальский отметил, что он больше согласен с французской поговоркой: "Одалживая деньги другу, теряешь и деньги и друга".Также знаменитость поинтересовался у подписчиков, как они считают, деньги и дружба — совместимы ли эти понятия. Пользователи Сети согласились со словами артиста. Многие написали, что Станиславу Садальскому нельзя одалживать деньги близки людям, поскольку финансовые долги портят дружбу. Но некоторые отметили, что если есть возможность, то можно и помочь друзьям.