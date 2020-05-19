Похорошевшая Надежда Бабкина и поборовший коронавирус Александр Васильев вернулись к съемкам "Модного приговора"

«Мы полностью здоровы и счастливы, так как прежним составом выходим в эфир. Буду удивлять вас вместе с Эвелиной Хромченко, Юлией Барановской и Надеждой Бабкиной», - написал Васильев.

В апреле ведущие оказались в больнице. Васильев легко перенес заболевание, а 70-летняя Бабкина в медикаментозной коме была подключена к аппарату ИВЛ. На их место в «Модный приговор» временно взяли Дмитрия Диброва и Валдиса Пельша.На представленных кадрах певица предстала моложавой, радостной и цветущей. Яркая помада, стильная укладка и оранжевый пиджак придали ей шарма. Фолловеры не поверили своим глазам, так как не поняли, как можно похорошеть после тяжелой болезни.