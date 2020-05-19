Ученые: Земное ядро может оказаться большим резервуаром, наполненным водой
Международная группа ученых после проведения многочисленных исследований пришла к выводам, что земное ядро может оказаться большим резервуаром, наполненным водой. Эта гипотеза возникла после того, как был проанализирован состав минералов, находящихся в прошлом в недрах.
По словам специалистов, оценка того, как вода распределена по планете, неточная. Это связано с тем, что отсутствуют детальные сведения о глубине Земли. Согласно недавним исследованиям, на этапе формирования планета могла запастись большим количеством воды, часть из которой скопилась в ядре. Ученые подтвердили сидерофильную природу жидкости, проведя эмпирический расчет. Кроме этого, удалось установить систему распределения водорода в сплаве силиката и железа.
Эксперты предполагают, что большая часть запасов воды Земли сосредоточена именно в ее ядре. Это предположение позволяет объяснить причины того, почему у ядра планеты низкая плотность, обусловленная измерением сейсмических скоростей. Свои умозаключения международная группа ученых обнародовала в научном издании Nature.
По словам специалистов, оценка того, как вода распределена по планете, неточная. Это связано с тем, что отсутствуют детальные сведения о глубине Земли. Согласно недавним исследованиям, на этапе формирования планета могла запастись большим количеством воды, часть из которой скопилась в ядре. Ученые подтвердили сидерофильную природу жидкости, проведя эмпирический расчет. Кроме этого, удалось установить систему распределения водорода в сплаве силиката и железа.
Эксперты предполагают, что большая часть запасов воды Земли сосредоточена именно в ее ядре. Это предположение позволяет объяснить причины того, почему у ядра планеты низкая плотность, обусловленная измерением сейсмических скоростей. Свои умозаключения международная группа ученых обнародовала в научном издании Nature.
Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 12:46