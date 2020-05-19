Уставшая от самоизоляции Анна Калашникова мечтает о «большом пире с семьёй» и поездке к морю

Анна Калашникова наравне со многими россиянами продолжает соблюдать рекомендованный режим самоизоляции, ждёт его отмены и строит планы на ближайшее будущее. В первую очередь артистка поедет к сыну, сейчас живущему в загородном доме. Там вместе с семьёй она устроит «большой пир с горами еды и деликатесов», весёлыми играми и беседами «по душам». Уже на следующий день Калашникова с сыном и родителями хочет улететь к морю в Испанию, где у неё есть собственная квартира. Ещё одна большая мечта певицы – выйти на сцену, почувствовать позитивные эмоции и энергетику благодарных поклонников.Артистка также призналась, что за время самоизоляции успела соскучиться по салонам красоты и «хитрым девчачьим процедурам». Хотя много чего Анна Калашникова умеет делать самостоятельно, но ей не хватает внимания и профессиональных рук мастеров салонов.