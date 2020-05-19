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Доктор Александр Мясников рассказал, при каких симптомах болезни сердца нужно вызывать скорую помощь

Доктор Александр Мясников рассказал о симптомах сердечно-сосудистых болезней, при которых может потребоваться вызов скорой помощи для госпитализации больного. Данной информацией врач поделился во время эфира передачи «О самом главном».

Александр Мясников сообщил, все препараты, которые назначаются для лечения сердечно-сосудистых заболеваний на дому — нитроглицерин, валокордин, корвалол — являются вредными, поскольку заглушают сигнал о заболевании, и по этой причине человек может потерять много времени. Согласно утверждению врача, нужно вызывать скорую помощь тогда, когда «зажгло» или «заложило» сердце.
«К примеру, человек сел на кровать, остановился, возникают трудности при вдохе, тело покрывается потом, далее следует одышка. Это сигналы для вызова врача», — сообщил телеведущий.

Он также добавил, после выявления данных симптомов болезни у человека остается лишь 2 часа для получения профессиональной помощи. Мужчины старше 40 лет, страдающие от лишнего веса, вредных привычек, имеющие повышенное давление, сахар и холестерин, должны обращать внимание на данные признаки заболевания.

Также доктор назвал другие симптомы, наличие которых должно стать основанием для вызова скорой помощи. В частности, если у человека не получается с помощью жаропонижающих лекарств сбить температуру выше 38-39 градусов в течение нескольких дней. Также к специалисту необходимо обратиться, если у больного возникают проблемы с дыханием, наблюдается обезвоживание, спутанное сознание, моча, имеющая другой оттенок, и в случае, если человеку сложно произносить слова.

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Общество
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 09:38

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