За несколько часов до анонса опубликованы характеристики умных часов Amazfit Ares
Разработчики из бренда Huami Technology планируют 19 мая провести официальную презентацию новых смарт-часов под названием Amazfit Ares. За считанные часы до начала мероприятия были опубликована все характеристики данной модели.
Изданию GizmoChina удалось получить доступ к маркетинговым материалам, связанным с устройством. В итоге, Amazfit Ares оснащены 1,28-дюймовым дисплеем, также доступно две расцветки – черная и «военная» зеленая. Специалисты также высоко отозвались о защищенном дизайне с поликарбонатной рамкой экрана. Поддерживается более 65 видов разной активности, в том числе и бег, плавание и даже балет или боулинг. Защита от воды также предусмотрена, смарт-часы оснащены модулями GPS и ГЛОНАСС, барометром и датчиком сердечного ритма.
Емкость батареи около 200 мАч, чего хватает на 13 дней работы без подзарядки с регулярным отслеживанием различных показателей. Что касается базового режима девайса - Amazfit Ares, то в нем продолжительность работы составит до 90 дней.
Изданию GizmoChina удалось получить доступ к маркетинговым материалам, связанным с устройством. В итоге, Amazfit Ares оснащены 1,28-дюймовым дисплеем, также доступно две расцветки – черная и «военная» зеленая. Специалисты также высоко отозвались о защищенном дизайне с поликарбонатной рамкой экрана. Поддерживается более 65 видов разной активности, в том числе и бег, плавание и даже балет или боулинг. Защита от воды также предусмотрена, смарт-часы оснащены модулями GPS и ГЛОНАСС, барометром и датчиком сердечного ритма.
Емкость батареи около 200 мАч, чего хватает на 13 дней работы без подзарядки с регулярным отслеживанием различных показателей. Что касается базового режима девайса - Amazfit Ares, то в нем продолжительность работы составит до 90 дней.
Технологии
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 09:33