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За несколько часов до анонса опубликованы характеристики умных часов Amazfit Ares

Разработчики из бренда Huami Technology планируют 19 мая провести официальную презентацию новых смарт-часов под названием Amazfit Ares. За считанные часы до начала мероприятия были опубликована все характеристики данной модели.
За несколько часов до анонса опубликованы характеристики умных часов Amazfit Ares

Изданию GizmoChina удалось получить доступ к маркетинговым материалам, связанным с устройством. В итоге, Amazfit Ares оснащены 1,28-дюймовым дисплеем, также доступно две расцветки – черная и «военная» зеленая. Специалисты также высоко отозвались о защищенном дизайне с поликарбонатной рамкой экрана. Поддерживается более 65 видов разной активности, в том числе и бег, плавание и даже балет или боулинг. Защита от воды также предусмотрена, смарт-часы оснащены модулями GPS и ГЛОНАСС, барометром и датчиком сердечного ритма.

Емкость батареи около 200 мАч, чего хватает на 13 дней работы без подзарядки с регулярным отслеживанием различных показателей. Что касается базового режима девайса - Amazfit Ares, то в нем продолжительность работы составит до 90 дней.

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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 09:33

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