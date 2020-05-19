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"Мои года — моё богатство": Лера Кудрявцева поблагодарила фанатов за поздравления с 49-летием

Лера Кудрявцева поблагодарила своих фанатов за поздравления с 49-летием. Телеведущая на странице в Instagram написала, что года — это ее богатство.
"Мои года — моё богатство": Лера Кудрявцева поблагодарила фанатов за поздравления с 49-летием

Сегодня Лера Кудрявцева отмечает свой 49-й день рождения. Знаменитость опубликовала видео, на котором запечатлены фотографии из разных периодов ее жизни. За кадром играет песня Вахтанга Кикабидзе под названием "Мои года — моё богатство". Данный ролик сделали фанаты специально для именинницы. В комментарии Лера Кудрявцева поблагодарила своих преданных поклонников за поздравления.

Одними из первых свою коллегу поздравили Ольга Орлова и Екатерина Андреева. Пользователи Сети начали на перебой желать телеведущей счастья, здоровья, любви, благополучия и успеха, как в жизни, так и в творчестве. Многие восхитились фотографиями, показанными на видео. Также подписчики оставили большое количество комплиментов для именинницы и назвали ее "богиней" и "ангелом". Публикацию Леры Кудрявцевой уже просмотрели более 470 000 пользователей Сети.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 09:18

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