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В Омской области подросток скончался от удара молнии

Представители правоохранительных органов в Омской области сообщают о несчастном случае, который привел к смерти подростка. 15-летний школьник скончался от удара молнии.

Как информируют в пресс-службе регионального управления СКР, сотрудники оперативно-следственной службы занялись расследованием смерти 15-летнего жителя Омской области. По предварительной информации, инцидент произошел в деревне Рославка Исилькульского района: подростка поразило ударом молнии во время грозы. Известно, что до гибели ребенок вышел на окраину поселка встречать корову, а компанию ему составляли односельчане.

Несмотря на старания фельдшера оказать подростку первую медицинскую помощь, спасти его не удалось. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью, что подтвердилось в ходе судмедэкспертизы. Проверка определит все обстоятельства случившегося, а по её результатам будет вынесено процессуальное решение. Днями ранее региональное управление МЧС предупредило местных жителей о сильном дожде и ветре: скорость последнего достигала 23 м/с.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 09:15

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