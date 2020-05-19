В Омской области подросток скончался от удара молнии





Как информируют в пресс-службе регионального управления СКР, сотрудники оперативно-следственной службы занялись расследованием смерти 15-летнего жителя Омской области. По предварительной информации, инцидент произошел в деревне Рославка Исилькульского района: подростка поразило ударом молнии во время грозы. Известно, что до гибели ребенок вышел на окраину поселка встречать корову, а компанию ему составляли односельчане.Несмотря на старания фельдшера оказать подростку первую медицинскую помощь, спасти его не удалось. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью, что подтвердилось в ходе судмедэкспертизы. Проверка определит все обстоятельства случившегося, а по её результатам будет вынесено процессуальное решение. Днями ранее региональное управление МЧС предупредило местных жителей о сильном дожде и ветре: скорость последнего достигала 23 м/с.