Мостакова о разводе Гагариной и Исхакова: «Полина сама сделает заявление»

«Если Полина пожелает, сама сделает заявление в официальных аккаунтах. Она донесет до общественности информацию в первозданном виде и не допустит искажений. Пока мне больше нечего вам сообщить», - заявила Мостакова.





Слухи о скором расставании пары появились в прошлом году. Сотрудники фотостудии Исхакова говорили о неразрешенном конфликте между супругами и боялись, что певица перестанет поддерживать мужа, а значит его бизнес-проект закроется. Несколько месяцев назад артистка поставила на должность директора в ее ООО «Полина Гагарина» Юлию Экс, хотя раньше всем руководил фотограф, передает «Телепрограмма».