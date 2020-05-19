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Мостакова о разводе Гагариной и Исхакова: «Полина сама сделает заявление»

Полина Гагарина собирается развестись с 42-летним дизайнером и фотографом Дмитрием Исхаковым. Первой появившиеся слухи прокомментировала менеджер певицы Наталья Мостакова.
Мостакова о разводе Гагариной и Исхакова: «Полина сама сделает заявление»

«Если Полина пожелает, сама сделает заявление в официальных аккаунтах. Она донесет до общественности информацию в первозданном виде и не допустит искажений. Пока мне больше нечего вам сообщить», - заявила Мостакова.

Слухи о скором расставании пары появились в прошлом году. Сотрудники фотостудии Исхакова говорили о неразрешенном конфликте между супругами и боялись, что певица перестанет поддерживать мужа, а значит его бизнес-проект закроется. Несколько месяцев назад артистка поставила на должность директора в ее ООО «Полина Гагарина» Юлию Экс, хотя раньше всем руководил фотограф, передает «Телепрограмма».

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 09:32

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