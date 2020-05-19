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Синоптик Людмила Паршина спрогнозировала теплый июнь в России

Синоптик Людмила Паршина, занимающая должность заведующей специализированной лабораторией в Гидрометцентре, спрогнозировала теплый июнь в России. В некоторых субъектах страны температура окажется выше обычной нормы.
Синоптик Людмила Паршина спрогнозировала теплый июнь в России

На Камчатке, в Хабкрае, Брянской, Смоленской, а также Псковской областях специалисты ожидают стандартную для начала лета погоду. Более точные сведения появятся к концу мая. В Приморье, на Западе Сибири, Югре и ЯНАО июнь может оказаться прохладнее на пару градусов.

Погода в Москве и Подмосковье порадует граждан, вышедших на улицы после самоизоляции, теплыми деньками. В начале июня воздух прогреется в среднем до 15,6 градуса, а в конце – до 20 градусов. Средняя температура по стране достигнет 20-25 градусов со знаком плюс. В Якутии возможен дефицит осадков, а на Камчатке, в Красноярском крае и Иркутской области будут идти обильные дожди.

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Общество
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 08:59

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