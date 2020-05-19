Лолита Милявская показала, как ухаживает за цветами в самоизоляции

Как и многие представители российского шоу-бизнеса, Лолита Милявская пытается с пользой проводить свободное время на карантине. На странице певицы в соцсети Instagram появился видеоролик, в котором она продемонстрировала свой балкон с цветами. Оказалось, что основными занятиями певицы были садоводство, уборка и раздача ненужных вещей. «За самоизоляцию раздала четыре мешка одежды в свой рост», - объяснила исполнительница.Лолита также поделилась необычным способом ухода за растениями с помощью стеклянной колбы. Звезда рассказала, что за время уборки нашла несколько интересных приспособлений, с помощью которых теперь поливает цветы. По словам знаменитости, садоводство позволило ей сделать открытие касательно воды, продающейся в супермаркетах. Милявская говорит, что даже при использовании бутилированной воды в чайнике образуется большое количество накипи.