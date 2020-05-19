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Николай Лебедев: «Стыдно, что сейчас шарахаются от инфицированных коронавирусом»

Режиссер «Экипажа» и «Легенды № 17» Николай Лебедев рассказал о том, чем занимается во время самоизоляции. Он заявил, что ему стыдно за людей, которые «шарахаются от инфицированных коронавирусом».
Николай Лебедев: «Стыдно, что сейчас шарахаются от инфицированных коронавирусом»

Николай Лебедев не понимает «охоту на ведьм», когда известных людей обвиняют в том, что они заразили своих коллег. Кто-то может бояться огласки, поэтому бывают случаи, когда болезнь запускается и время безнадежно упущено. Поэтому режиссер восхищается такими людьми, как актриса Александра Яковлева, принявшей вызов судьбы. Она рассказывает о своей борьбе с онкологической болезнью и поддерживает пациентов с раком.

До начала самоизоляции Николай Лебедев работал над экранизацией легендарного «Мастера и Маргариты», а также над лентой о нюрнбергском процессе. На данный момент съемки приостановлены, поэтому режиссер практикует общение с актерами по интернету. По словам Николая Лебедева, он задействован в крупном международном проекте, поэтому такой формат работы его вполне устраивает. Артисты разбросаны по всему свету, поэтому даже в обычные времена невозможно бы было с каждым встретиться лично.

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Культура / Важно
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 09:02

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