Ирина Шейк и Брэдли Купер отправили свою дочь в русскую школу





Новое интервью с Ириной Шейк раскрыло некоторые подробности из личной жизни модели. Звезда признается, что не забывает о собственном происхождении, потому и отдала дочь в школу для русскоязычных. На данный момент Лея учится в дистанционном режиме из-за карантинных мер в США. По словам Шейк, американские педагоги с понимаем отнеслись к условиям работы во время пандемии COVID-19, поэтому она не беспокоится за качество учебы.Экс-возлюбленная Брэдли Купера отметила, что её 3-летняя наследница почти всегда носит маску для защиты от коронавируса. «Ей три года, и она очень смышленая. Знает, что на улице ходят злые микробы», - объяснила Шейк. Последняя также сообщила, что не хочет покупать Лее дорогостоящие наряды. Если таковые и числятся в гардеробе, то они являются подарками от модельеров. Все же, девочка выражает повышенный интерес к моде, отдавая предпочтение длинным платьям.