АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые использовали пуповинную кровь для лечения детей с…
EUR 78.94 USD 72.98
Курс валют на 19.05.2020

Ирина Шейк и Брэдли Купер отправили свою дочь в русскую школу

Ирина Шейк и Брэдли Купер решили отдать 3-летнюю Лею в русскую школу. Несмотря на то, что девочка еще ни разу не была на родине мамы, последняя пытается прививать дочери любовь к корням.

Новое интервью с Ириной Шейк раскрыло некоторые подробности из личной жизни модели. Звезда признается, что не забывает о собственном происхождении, потому и отдала дочь в школу для русскоязычных. На данный момент Лея учится в дистанционном режиме из-за карантинных мер в США. По словам Шейк, американские педагоги с понимаем отнеслись к условиям работы во время пандемии COVID-19, поэтому она не беспокоится за качество учебы.

Экс-возлюбленная Брэдли Купера отметила, что её 3-летняя наследница почти всегда носит маску для защиты от коронавируса. «Ей три года, и она очень смышленая. Знает, что на улице ходят злые микробы», - объяснила Шейк. Последняя также сообщила, что не хочет покупать Лее дорогостоящие наряды. Если таковые и числятся в гардеробе, то они являются подарками от модельеров. Все же, девочка выражает повышенный интерес к моде, отдавая предпочтение длинным платьям.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 08:55

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Первое слушание по делу о разводе Джигана и Оксаны Самойловой назначено на 15…
Японские ученые: Прием снотворных при недугах сердца несет смертельную…
Похорошевшая Надежда Бабкина и поборовший коронавирус Александр Васильев вернулись к съемкам "Модного…
Доктор Александр Мясников рассказал, при каких симптомах болезни сердца нужно вызывать скорую…
Станислав Садальский огорчен, что друзья все время просят у него…
За несколько часов до анонса опубликованы характеристики умных часов Amazfit…
Мостакова о разводе Гагариной и Исхакова: «Полина сама сделает…
Доктор Комаровский назвал основные ошибки при использовании…
Уставшая от самоизоляции Анна Калашникова мечтает о «большом пире с семьёй» и поездке к…
"Мои года — моё богатство": Лера Кудрявцева поблагодарила фанатов за поздравления с…
В Омской области подросток скончался от удара…
Лолита Милявская показала, как ухаживает за цветами в…
Новый Lamborghini Huracan Super Trofeo заметили на…
Николай Лебедев: «Стыдно, что сейчас шарахаются от инфицированных…
Синоптик Людмила Паршина спрогнозировала теплый июнь в…
Эксперт рассказал, как продлить гарантию на товары при…
Ирина Шейк и Брэдли Купер отправили свою дочь в русскую…
Мелита Вуйнович сообщила, что вторая волна COVID-19 может стать неожиданностью для людей и…
В Исландии заметили Tesla Model 3 с «ноздрями» от…
В Роскачестве оценили точность показаний…
Эксперты прогнозируют провал новых «карантинных» правил в российских…
Оксана Самойлова отметила три месяца со дня рождения сына…
Власти России не согласились на индексацию пенсий работающим…
Обновленная Toyota Venza вернулась на…
В ПФР назвали сроки получения детских…
Экс-солистка «Демо» Саша Зверева раскрыла уникальный способ «легких»…
Учёные выявили новый способ восстановления нервных…
В России заговорили об отмене пенсионной…
Просмотреть все новости