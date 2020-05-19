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Доктор Комаровский назвал основные ошибки при использовании антисептиков

В период пандемии коронавируса одной из основных рекомендаций для снижения риска заражения является регулярная дезинфекция рук санитайзерами. Украинский педиатр и телеведущий Евгений Комаровский объяснил, что почти все люди в процессе использования антисептиков допускают две основные ошибки.
Доктор Комаровский назвал основные ошибки при использовании антисептиков

Согласно рекомендациям ВОЗ, контакт антисептиков с кожными покровами рук должен составлять примерно полминуты. Доктор Комаровский отмечает, что те, кто наносит средство и сразу же берётся рукой за какой-либо предмет, поступают неправильно, так как не соблюдается необходимое время контактирования спирта с кожей. Ещё одна ошибка – количество нанесённого санитайзера. Для правильной дезинфекции, снижающей риск заражения коронавирусом, нужно использовать за одну процедуру 3 мл средства. Однако это практически невозможно при использовании спреев, так как визуально нужное количество антисептика - это почти полная ладонь. Чтобы достичь данного объёма со спреями, человек должен нажать на клапан распылителя более 25 раз, говорит доктор Комаровский, а это вряд ли кто-то делает.

Исходя из всего изложенного, медик рекомендует покупать не спреи, а антибактериальные средства в бутылках. Таким образом можно правильно рассчитать необходимое для дезинфекции количество антисептика, наливая его в ладонь и затем тщательно распределяя по всей поверхности кисти.

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Наука
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 09:27

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