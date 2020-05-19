Новый Lamborghini Huracan Super Trofeo заметили на Нюрбургринге





Слухи о работе итальянцев над новыми автомобилями появились в прошлом году. Super Trofeo в версиях STO и Omologato станет самым производительными в линейке. На представленном видео гиперкар с неокрашенными карбоновыми деталями на большой скорости «наматывает» круги по трассе.Huracan ST получил усовершенствованную заднюю панель с огромными выходными отверстиями, размешенными на приличном расстоянии друг от друга. Автомобиль оснащен агрессивным крылом и дополнительным выпускным отверстием в крышке силовой установки. К моменту презентации производитель может еще не раз изменить дизайн.