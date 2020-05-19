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Мелита Вуйнович сообщила, что вторая волна COVID-19 может стать неожиданностью для людей и медицины

Мелита Вуйнович сообщила, ВОЗ разработала рекомендации по снятию ограничений из-за COVID-19, которым должны следовать все страны. Согласно её утверждениям, вторая волна коронавируса может стать полной неожиданностью как для людей, так и для медицины.

Мелита Вуйнович считает, если снять ограничения слишком рано, то может начаться новая вспышка распространения COVID-19, которая окажется серьезнее. «Вирус никуда не исчезнет и будет находиться среди людей. По этой причине необходимо вовремя обнаружить каждого носителя инфекции и его круг общения. Если сразу выявлять новые случаи болезни, то благодаря этому можно отправлять на самоизоляцию незначительные группы людей, а не все население», - отметила Вуйнович. Она также сообщила, чтобы вернуться к прежней жизни, работодатели обязаны разработать все необходимые меры безопасности. К примеру, сотрудники должны соблюдать физическую дистанцию и масочный режим, а также обрабатывать руки и поверхности.

«Есть вероятность, что людям будет неудобно придерживаться данных мер ограничения, однако это способствует удержанию вируса под контролем сейчас и в будущем. Данные правила необходимо соблюдать до выработки устойчивого коллективного иммунитета или пока не разработают вакцину. На данный момент мы можем наблюдать снижение количества новых случаев заражения. Однако нужно немного подождать, чтобы увидеть динамику, поскольку эпидемия может развиваться в разных направлениях. Если в ближайшие 2-3 недели число инфицированных снизится, то это можно считать устойчивым процессом», - заявила Вуйнович.

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Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 08:45

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