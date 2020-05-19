Эксперт рассказал, как продлить гарантию на товары при самоизоляции





Ситуация с пандемией относится к разряду форс-мажоров, которые невозможно предсказать заранее. Поэтому эксперт разъяснил права потребителей в период действия ограничительных мер. Когда был объявлен карантин, многие отрасли прекратили свою работу, в том числе и сферы по ремонту и бытовым услугам. Недавно президент разрешил работать строительным и промышленным предприятиям, а функционирование остальных компаний будет зависеть от решения губернаторов на местах. Например, в столице предприятия, совершающие бытовое обслуживание россиян, не будут работать до конца мая.Алексей Егармин напомнил, что согласно законодательству РФ, в этом случае должно быть продление срока гарантии. Права потребителей не могут ущемляться из-за сложившейся ситуации, так как она не зависит от них. Когда все начнет работать, необходимо суммировать сроки гарантии, основываясь на том, когда были объявлены нерабочие дни.